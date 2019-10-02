Си Цзиньпин поздравил Путина с 70-летием китайско-российских официальных отношений

ПЕКИН, 2 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летней годовщиной установления китайско-российских дипломатических отношений. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

"От имени правительства и народа КНР Си Цзиньпин направил российскому лидеру горячее поздравление в связи с 70-летием установления дипломатических отношений между двумя странами", - говорится в информационном выпуске.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин также направил по этому случаю китайскому лидеру ответную поздравительную телеграмму.

"Наша страна первой признала Китайскую Народную Республику и сразу же наладила самое тесное взаимодействие с ней. Вспоминая историю российско-китайских отношений, мы можем уверенно сказать, что они с честью выдержали испытание временем", - отметил российский президент.

Советский Союз и КНР установили официальные межгосударственные отношения 2 октября 1949 года.