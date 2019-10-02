Роухани рассказал, почему не согласился на переговоры с Трампом

ТЕГЕРАН, 2 октября /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани в среду на заседании правительства заявил, что не согласился на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, поскольку не верил, что эта встреча будет в интересах Тегерана.

"Если бы у меня была уверенность, что эти переговоры окажутся в интересах иранского народа, то я бы непременно на это пошел", - цитирует Роухани телерадиовещательная корпорация IRIB.

Он добавил, что "президент США в своей речи на ГА ООН дважды заявил, что хочет ужесточить санкции против Ирана". "Я сказал нашим европейским друзьям: как мы можем это принять? Мы должны поверить вам, что Вашингтон готов к диалогу, или президенту США, который за 24 часа дважды высказался за усиление давления [на Тегеран]", - отметил Роухани.

Спасение ядерной сделки

Роухани добавил, что Тегеран согласен с общими принципами инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона по спасению ядерной сделки, но не принимает детали этого предложения.

"Общие принципы этого плана, с нашей точки зрения, приемлемы для нас, но мы не согласны с его деталями, потому что они неверны", - приводит слова Роухани официальный сайт президента Ирана. При этом политик не уточнил, о каких именно деталях идет речь.

По его словам, основы этой инициативы предполагают, "что Тегеран не должен стремиться к получению ядерного оружия, а также обязан помогать достижению мира в регионе". "Разумеется, эти принципы могут быть нами приняты", - добавил президент.

В понедельник журнал The New Yorker со ссылкой на французских дипломатов сообщил, что президент Франции во время сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке предпринял попытку организовать телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Роухани. При этом 24 сентября Макрон заявил, что пришло время возобновить переговоры между США, Ираном, странами - участницами Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и региональными державами.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.