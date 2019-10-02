В Австралии оппозиция потребовала от премьера предоставить расшифровку разговора с Трампом

СИДНЕЙ, 2 октября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Австралийской лейбористской партии (АЛП) Энтони Альбанезе считает, что премьер-министр страны Скотт Моррисон должен предоставить расшифровку своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, во время которого глава Белого дома просил Австралию помочь в изучении отправной точки расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году.

"Премьер-министр [Моррисон] должен объяснить, что именно произошло. Он должен выпустить любую расшифровку [телефонного разговора с Трампом] или информацию, которая есть. Премьер-министр должен сделать полное заявление", - цитирует Альбанезе в среду телерадиокомпания ABC.

Требования лидера одной из крупнейших политических партий Австралии, находящейся после выборов 2019 года в оппозиции, прозвучали вслед за публикацией газеты The New York Times​​​​​. Американское издание сообщило во вторник, что президент США Дональд Трамп обращался к премьеру Австралии с просьбой провести собственную проверку причин начала расследования экс-спецпрокурора Мюллера. Позднее представитель австралийского правительства официально подтвердил, что глава Белого дома звонил премьер-министру страны с просьбой оказать помощь генеральному прокурору США Уильяму Барру в изучении обстоятельств, ставших отправной точкой расследования Мюллера.

В среду глава австралийского МИД Марис Пейн заявила, что помощь Австралии в изучении расследования бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера, обстоятельства начала которого выясняет генеральный прокурор США Уильям Барр, не втягивает страну во внутриполитический спор в США и соответствует национальным интересам. "Мы... действуем в интересах Австралии и работаем с нашим самым важным и самым близким союзником", - сказала Пейн.