Рада не смогла вовремя приступить к работе из-за дискуссий вокруг "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Пленарное заседание Верховной рады в среду началось с опозданием на час из-за встречи президента Украины Владимира Зеленского с депутатами своей фракции для обсуждения "формулы Штайнмайера".

Утреннее заседание Рады было запланировано на 10:00 мск, однако оно задержалось из-за отсутствия членов президентской фракции "Слуга народа". Как пояснил глава фракции Давид Арахамия, встреча с Зеленским перед заседанием была необходима для "небольшого разъяснения" "формулы Штайнмайера", чтобы фракция могла "двигаться дальше".

Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин высказал предположение, что фракция отсутствует из-за произошедшего в ее рядах раскола. "Формула Штайнмайера" остановила "турборежим" Рады. Депутатов от монобольшинства в зале нет. Вот вам, друзья, и "турборежим". Формула Штайнмайера, похоже, расколола на только медиапространство, но и самую крупную, пропрезидентскую фракцию", - написал он в своем Telegram-канале.

До начала заседания в кулуарах Рады ряд депутатов выступили с резкой критикой согласованной в Минске "формулы Штайнмайера". Глава фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал договоренности "полной капитуляцией" и "разрушением мировой коалиции в поддержку Украины". Недопустимой данную формулу назвала и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

С осуждением "формулы Штайнмайера" у стен Рады также собрались украинские националисты. Они требовали "в случае подписания документа на условиях РФ" отправить в отставку министра иностранных дел Вадима Пристайко и Леонида Кучму, представляющего Киев в Контактной группе по урегулированию в Донбассе, а также открыть уголовные дела против них.

В итоге спикер Рады Дмитрий Разумков открыл заседание Рады с опозданием на час. Однако депутаты так и не приступили к работе в связи с решением уйти на получасовой перерыв.

Во вторник по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство, отметив, что "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".