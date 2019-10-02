{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Индии заявили, что ждут Лаврова в начале января

По словам посла Индии в РФ, ожидается участие главы МИД РФ в международной конференции Raisina Dialogue

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Индия рассчитывает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Нью-Дели в начале января. Об этом сообщил журналистам в среду посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.

"Мы ожидаем, что министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Индию в начале января", - сказал он.

По словам дипломата, ожидается участие главы МИД РФ в международной конференции Raisina Dialogue.

Raisina Dialogue с 2016 года ежегодно проводится в Нью-Дели аналитическим центром Observer Research Foundation. Ее участниками ранее становились заместители министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и Сергей Рябков.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссия
Помпео подтвердил, что присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Госсекретарь США отметил, что Вашингтон, несмотря на скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины, продолжит оказывать помощь Киеву
Читать полностью