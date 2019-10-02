В Индии заявили, что ждут Лаврова в начале января

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Индия рассчитывает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Нью-Дели в начале января. Об этом сообщил журналистам в среду посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.

"Мы ожидаем, что министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Индию в начале января", - сказал он.

По словам дипломата, ожидается участие главы МИД РФ в международной конференции Raisina Dialogue.

Raisina Dialogue с 2016 года ежегодно проводится в Нью-Дели аналитическим центром Observer Research Foundation. Ее участниками ранее становились заместители министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и Сергей Рябков.