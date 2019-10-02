Помпео подтвердил, что присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

РИМ, 2 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил информацию о том, что присутствовал при телефонном разговоре между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 25 июля. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции в итальянской столице, отвечая на соответствующий вопрос американского журналиста.

"Да", - сказал Помпео.

В конце сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга сообщила о том, что Помпео присутствовал при этой беседе. По оценке источника издания, подобная информация грозит Белому дому тем, что Госдепартамент попадет под расследование, проводимое в рамках процедуры импичмента, которая ранее была запущенна Палатой представителей Конгресса, контролируемой Демократической партией. 27 сентября законодатели потребовали от Помпео предоставить им документы, касающиеся контактов Трампа с его украинским коллегой, а также вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента нескольких сотрудников внешнеполитического ведомства.

"Мы готовы выполнять наши конституционные обязательства. Но мы настаиваем на соблюдении принципа разделения властей и не потерпим устрашения", - сказал Помпео на пресс-конференции в Риме, комментируя требование заслушать сотрудников Госдепа по делу об импичменте.

Вашингтон, несмотря на скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера, продолжит оказывать помощь Киеву, заявил Помпео.

"Мы продолжим помогать новому правительству противостоять российской угрозе, бороться с коррупцией и строить процветающую экономику", - сказал он.

Помпео при этом поблагодарил Италию за поддержание санкционного режима в отношении РФ. "Благодарю Италию за санкции в отношении России до тех пор, пока ситуация [на Украине] не изменится", - сказал госсекретарь.

В США в последние дни разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Белый дом ранее обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении сына Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.