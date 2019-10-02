Спикер нижней палаты парламента Индии посетит Москву в ноябре

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Спикер нижней палаты парламента Индии (Лок Сабха) Шри Ом Бирла во второй половине ноября посетит Москву. Об этом сообщил журналистам в среду посол республики в РФ Бала Венкатеш Варма.

"Мы ожидаем два важных визита в предстоящие месяцы. Один из них - визит спикера Лок Сабхи. Он будет принят господином [председателем Госдумы Вячеславом] Володиным в третью неделю ноября. Пятая межпарламентская [российско-индийская] комиссия также соберется в это время", - сказал он.

Дипломат добавил, что в начале ноября Москву посетит министр обороны Индии Раджнатх Сингх.