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Спикер нижней палаты парламента Индии посетит Москву в ноябре

Как сообщил посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма, Шри Ом Бирла будет принят спикером Госдумы Вячеславом Володиным

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Спикер нижней палаты парламента Индии (Лок Сабха) Шри Ом Бирла во второй половине ноября посетит Москву. Об этом сообщил журналистам в среду посол республики в РФ Бала Венкатеш Варма.

"Мы ожидаем два важных визита в предстоящие месяцы. Один из них - визит спикера Лок Сабхи. Он будет принят господином [председателем Госдумы Вячеславом] Володиным в третью неделю ноября. Пятая межпарламентская [российско-индийская] комиссия также соберется в это время", - сказал он.

Дипломат добавил, что в начале ноября Москву посетит министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

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