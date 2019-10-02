Верховная рада ужесточила для партий условия получения госфинансирования

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Верховная рада Украины одобрила в целом предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о перезапуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), который также предполагает сокращение госфинансирования политических партий. Соответствующее решение поддержали 237 депутатов.

Законопроектом предусмотрено, что право на государственное финансирование будут иметь лишь те партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе. Сейчас финансирование получают партии, преодолевшие барьер в 2%.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается также изменить "форму правления агентства с коллегиальной на единоличную". "Главу Национального агентства будет назначать на должность кабинет министров Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии по результатам открытого конкурсного отбора", - говорится в документе. Глава будет назначаться на четыре года, при этом один и тот же человек не сможет занимать данную должность два срока подряд, а одним из оснований для его увольнения будет вывод специальной независимой комиссии о неэффективности его деятельности. После вступления закона в силу кабинет министров должен будет обеспечить проведение конкурса на должность главы агентства.

Во вторник первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко пояснил, что реформа НАПК является необходимой, так как орган "сейчас фактически свою задачу не выполняет". Его перезагрузка, добавил он, "должна проходить с участием международных партнеров, чтобы заработал институциональный механизм предотвращения коррупции".

Власти Украины четыре года пытаются полноценно запустить антикоррупционную реформу. На масштабы коррупции руководству Украины многократно указывали международные партнеры. По данным Генпрокуратуры Украины, за 2018 год на Украине было зафиксировано взяток на 207 млн гривен (около $7,7 млн).