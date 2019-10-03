Единомышленники Греты Тунберг мечтают о другой Европе. Удастся ли создать ее?

Пока шведская активистка Грета Тунберг выступала на трибуне ООН, ее соратники в Старом Свете готовились перейти от слов к делу. На парламентских выборах в Австрии 29 сентября партия "Зеленые" совершила прорыв, закрепившись на четвертом месте в списке победителей. Социологические опросы показывают, что изменение климата — самая обсуждаемая австрийцами тема: она волнует избирателей больше, чем нелегальная миграция. Ранее в сентябре "зеленые" добились успеха на региональных выборах в Германии, а в мае — во Франции. На фоне разочарования левыми и правыми экологи собирают вокруг себя уставших от политики избирателей, боящихся глобального изменения климата. Защити нас от Солнца Успех "зеленых" партий начинается там, где заканчивается хорошая погода. Лето 2019 года позволило избирателю почувствовать: сбываются самые тревожные прогнозы. Столбик термометра в Европе регулярно поднимался выше 40 градусов. А 25 июля этого года зафиксировали абсолютный рекорд. Температура в Париже, Руане, Лилле и Ле-Мане обновила свой исторический максимум и достигла 41–43 градусов. Под угрозой оказались не только люди. Из-за резкого высыхания впитавших воду перекрытий риск обрушения нависал над частью конструкций собора Нотр-Дам-де-Пари, пострадавших от пожара весной этого года.

На эту тему Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии

Локальный температурный пик совпал по времени с завершением процессов, берущих начало в далеком прошлом. В августе 2019 года Исландия простилась с первым в ее истории растаявшим ледником — Окйекудлем. Разрушение снежной шапки началось еще в XX веке и оказалось необратимым. Исландцы проводили ледник в последний путь красочной траурной церемонией. В сентябре 2019 года на границе Швейцарии и Австрии завершил длительное таяние другой ледник — Пицоль. Событие, на которое местные жители отреагировали, как исландцы, — "похоронами", — не могло не повлиять на предвыборные расклады. В Австрии сразу же вспомнили, что страна отстает в борьбе с загрязнением окружающей среды. Все без исключения крупные партии выступили с планами по ее защите, но больше всего выгоды новый тренд принес, естественно, "зеленым". "Я хочу, чтобы вы паниковали. Я не хочу, чтобы вы лелеяли надежды. Я хочу, чтобы вы почувствовали тот же страх, что и я чувствую каждый день" — с такими словами Грета Тунберг 25 января 2019 года обратилась к мировой бизнес-элите, собравшейся в Давосе. Европейская печать присоединилась к алармистскому голосу Греты. Хотя строгое прогнозирование невозможно, летом 2019 года французское издание Libération предупредило своих читателей, что до конца столетия температура, скорее всего, пробьет отметку 50 градусов, сделав жизнь в стране без кондиционирования невозможной. Страх перед повторением жары превратился в электоральный фактор, и под его воздействием рейтинги "зеленых" устойчиво пошли в гору, уступая только показателям партии Макрона и националистов. Именем природы запрещаем

Чем чаще европейские избиратели обсуждают проблемы климата, тем сильнее приходится реагировать местному политическому классу. В 2019 году депутаты Европарламента проголосовали за первую полномасштабную "экологическую" реформу — запрет на отдельные разновидности пластиковых упаковок. С 2021 года в ЕС планируют отказаться от ватных палочек, соломинок и стаканчиков одноразового использования, без которых, как утверждается, можно обойтись. В ту же категорию попали ложки и вилки для фастфуда. Воздушных шарикам повезло больше: отказаться от них невозможно, но странам Евросоюза рекомендуется прекратить их распространение на безвозмездной основе. Одновременно "зеленые" развернули борьбу с традиционными для XX века источниками энергии: природными ископаемыми и АЭС. В 2017 году депутаты Национальной ассамблеи Франции запретили поиск и добычу углеводородов на всей территории страны. Тогда же президент Макрон объявил о готовности закрыть по крайней мере некоторые электростанции — термические, работающие на угле. В тех случаях, когда прямой запрет ввести нельзя, экологи предлагают перевоспитывать европейцев косвенными штрафами. Под влиянием "зеленых" Макрон ввел налог на горючее, цель которого в том, чтобы пересадить сограждан на более экологичные виды транспорта. В конце 2018 году от этой меры пришлось отказаться по причине протестов "желтых жилетов". Однако в администрации президента дают понять, что в обозримом будущем могут возвратиться к экологическому налогообложению еще раз. Климат нетерпимости

На эту тему Россия в Парижском соглашении по климату. Что это даст экологии и предприятиям?