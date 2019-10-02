Помпео в ходе визита в Италию призвал Рим увеличивать расходы на оборону

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Риме с итальянским президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте и призвал их увеличивать расходы страны на оборону. Об этом говорится в распространенных в среду заявлениях руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь подчеркнул нашу общую приверженность НАТО и призвал Италию вместе со всеми союзниками по альянсу развивать достигнутый к настоящему времени прогресс в увеличении расходов на оборону", - говорится в сообщении по итогам встречи Помпео и Конте. Госсекретарь и премьер-министр также обсудили вопросы экономики. "Помпео вновь заявил о поддержке Соединенными Штатами своевременного завершения основных энергетических проектов, которые будут способствовать энергетической безопасности Европы и Италии", - добавила Ортэгус.

С итальянским президентом глава американского внешнеполитического ведомства обсудил сотрудничество двух стран в оборонной сфере, "противодействии угрозам безопасности" и преодолении экономических проблем.

Обе встречи состоялись во вторник.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года под предлогом угрозы со стороны России США добились от партнеров по альянсу обязательства повысить оборонные расходы до 2% ВВП, что для Германии, Италии или Испании означает фактически удвоение военного бюджета. Более того, США настояли, чтобы до трети этих денег были использованы на закупку новых вооружений и техники, основным производителем которых в НАТО является военно-промышленный комплекс США. Более всего потратиться на технику предстоит государствам Восточной Европы, армии которых до настоящего момента на 30-70% (в зависимости от страны) имеют на вооружении технику советского производства, которая с 2014 года не имеет лицензионного обслуживания.