Кандидат в президенты США Уоррен предложила обложить налогом расходы лоббистов

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Cенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая является одним претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, предложила ввести прогрессивный налог на расходы лоббистских организаций, превышающие $500 тыс. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Уоррен.

"Согласно моему предложению, компании, расходующие на лоббирование от $500 тыс. до 1 млн в год, будут платить налог по ставке 35% от величины этих расходов. Ставка налогообложения будет повышаться до 60% при расходах свыше $1 млн и до 75% при расходах выше $5 млн", - уточнила сенатор.

По ее оценке, введение такого налога в отношении Торговой палаты США, Koch Industries, Pfizer, Boeing и других американских гигантов позволит получить дополнительно свыше $10 млрд в течение 10 лет. Уоррен предлагает направлять эти средства в отдельный целевой фонд, предназначенный для ограждения ведомств и подразделений федерального правительства, а также Конгресса от лоббистов.

Сенатор также предлагает ввести налог на богатство, который затронул бы порядка 75 тыс. самых обеспеченных американских семей. Вырученные деньги политик предлагает направить на финансирование служб по уходу за детьми, погашение задолженностей по студенческим займам, борьбу с экологическими изменениями, а также обеспечение всеобщего медицинского страхования. Демократ открыто высказывается за дробление таких гигантов, как Amazon, Facebook и Google.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.