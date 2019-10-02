Пашинян назвал переговоры с Путиным продуктивными

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что его переговоры с президентом Росии Владимиром Путиным на полях саммита Евразийского экономического союза были продуктивными. Об этом он заявил в среду в парламенте страны.

"С Владимиром Путиным примерно три часа обсуждали всю палитру двусторонней повестки. Думаю, что обе стороны остались довольны результатами сжатой встречи, остается, чтобы правительства наших стран и политические команды последовательно претворяли [в жизнь] достигнутые договоренности", - заявил глава армянского кабмина.

Пашинян и Путин провели переговоры 1 октября в Ереване, где состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета.