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Пашинян назвал переговоры с Путиным продуктивными

Премьер-министр Армении надеется, что правительства двух стран последовательно будут воплощать достигнутые договоренности

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что его переговоры с президентом Росии Владимиром Путиным на полях саммита Евразийского экономического союза были продуктивными. Об этом он заявил в среду в парламенте страны.

"С Владимиром Путиным примерно три часа обсуждали всю палитру двусторонней повестки. Думаю, что обе стороны остались довольны результатами сжатой встречи, остается, чтобы правительства наших стран и политические команды последовательно претворяли [в жизнь] достигнутые договоренности", - заявил глава армянского кабмина.

Пашинян и Путин провели переговоры 1 октября в Ереване, где состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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