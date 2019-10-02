Украина адаптирует работу военных аэродромов под стандарты НАТО до конца года

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Украины планирует адаптировать работу военных аэродромов страны под стандарты НАТО до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского военного ведомства, опубликованном в среду на его сайте.

"В Воздушных силах совместно с Управлением регулирования деятельности государственной авиации Украины завершается разработка нормативно-правовой базы по адаптации сети военных аэродромов в соответствии со стандартами альянса", - сообщает Минобороны Украины.

В частности, специалисты Инженерно-аэродромной службы тыла и логистики командования Воздушных сил Украины уже разработали ряд изменений в правила определения пригодности к эксплуатации аэродромов и взлетно-посадочных площадок Украины, говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что документ о введении новых правил работы военных аэродромов вступит в силу до конца текущего года. Они будут содержать требования по обустройству аэродромов и вертолетодромов, а также взлетно-посадочных площадок с целью обеспечения безопасности полетов по стандартам НАТО.