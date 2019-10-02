Саакашвили подает жалобу в Генпрокуратуру Украины по поводу его депортации

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что подает жалобу в Генеральную прокуратуру Украины по поводу его депортации из этой страны, проведенной в 2018 году. Об этом сам Саакашвили сообщил в среду на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня я вношу в Генеральную прокуратуру мою жалобу по поводу моего похищения и незаконной высылки с Украины, осуществленной по личному приказу [президента Украины Петра] Порошенко членами его охраны и частными охранниками Кононенко, переодетыми в пограничников", - написал Саакашвили. Предприниматель Игорь Кононенко в Верховной раде прошлого созыва занимал пост заместителя главы фракции "Блока Петра Порошенко".

Саакашвили выразил надежду, что украинский суд приговорит к длительным срокам тюремного заключения лиц, которые, по его мнению, несут ответственность за его депортацию. "Только этого достаточно для многолетнего приговора", - написал Саакашвили. Он не уточнил, кого считает виновными.

После госпереворота 2014 года Порошенко пригласил Саакашвили на Украину, предоставил украинское гражданство и назначил его главой Одесской области. Вскоре Саакашвили вступил в конфликт с Порошенко, мае 2017 года подал в отставку с поста главы Одесской области и заявил о создании на Украине оппозиционного движения.

В июле 2017 года, когда Саакашвили был за рубежом, Порошенко лишил его гражданства. В сентябре 2017 года Саакашвили при поддержке своих соратников смог вернуться на территорию Украину и попытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите. В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен в Польшу. Не имея к тому времени ни грузинского, ни украинского гражданства, он получил вид на жительство в Нидерландах, подданной которых является его супруга.

Новый президент Украины Владимир Зеленский в мае вернул Саакашвили украинское гражданство, и в конце того же месяца бывший президент Грузии вновь приехал на Украину. В Грузии Саакашвили был заочно приговорен к трем годам тюрьмы по обвинениям в противоправных действиях во время пребывания на посту президента страны с 2004 по 2013 год.