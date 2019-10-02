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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

NYT: в Минюст США пожаловались на Boeing за стремление экономить на безопасности

По данным газеты, руководство компании отказалось устанавливать модернизированную систему на самолетах серии 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Инженер Boeing Кертис Юбэнк направил на рассмотрение Министерства юстиции США жалобу, в которой обвинил руководство этой американской авиастроительной компании в экономии за счет безопасности пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, которая ознакомилась с данной жалобой.

Ее автор обратился в Минюст после катастроф двух самолетов Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Юбэнк занимается наладкой систем, расположенных в кабине пилота. Одна из этих систем подсчитывает скорость полета на основании нескольких источников данных и отслеживает сбои специальных датчиков, определяющих положение и угол наклона фюзеляжа. В случае подобных сбоев система, усовершенствованная версия которой установлена в Boeing 787 Dreamliner, не дает остальному оборудованию принимать в расчет показания неисправных датчиков.

Согласно публикации, руководство Boeing отказалось устанавливать такую модернизированную систему на самолетах серии 737 MAX. Главная причина заключалась в том, что компания не хотела тратить десятки миллионов долларов на закупку и эксплуатацию тренажеров, необходимых для подготовки летчиков к нюансам функционирования упомянутой выше системы. Юбэнк полагает, что в Boeing опасались затягивать и сертификацию 737 MAX, в противном случае катастроф в Эфиопии и Индонезии не произошло бы.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта нынешнего года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

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СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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