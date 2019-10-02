В США без иронии ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обладают всеми инструментами, чтобы противостоять вмешательству России в президентские выборы в США в 2020 году. Так во входящем в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре прокомментировали шутку президента России Владимира Путина на эту тему. Об этом сообщил в среду на своей странице в Twitter журналист радиостанции "Голос Америки" Джефф Сэлдин.

В среду российский президент, отвечая на вопрос, намерена ли РФ вмешиваться в выборы президента США в 2020 году, пошутил: "По секрету скажу: да, обязательно будем делать это, чтобы окончательно развеселить вас". При этом глава государства добавил, что Россия сосредоточена на решении своих внутренних проблем.

"В нашем правительстве у нас есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят", - заявила радиостанции помощник директора агентства по вопросам кибербезопасности Джанет Мэнфра.

Ранее 2 октября на конференции по кибербезопасности, проводившейся газетой The Washington Post, Мэнфра отметила, что в США на данный момент не видят каких-либо конкретных киберугроз для избирательной инфраструктуры. "Я хочу пояснить, что нет каких-то конкретных угроз, о которых нам было бы известно. <...> Есть потенциальный сценарий, а также есть базовые способы, как не стать жертвой вирусных программ-вымогателей - делать резервные копии и обновлять свои [компьютерные] системы", - сказала она.

Спецслужбы США бездоказательно обвиняли Россию во вмешательстве в избирательную кампанию в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

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