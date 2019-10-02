Мадуро призвал венесуэльских школьников оборудовать учебные заведения курятниками

ТАСС, 2 октября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что появление в школах и других общеобразовательных учреждениях страны собственных огородов и курятников поможет обеспечить учащихся питанием. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с молодежью.

"Школьные огороды я поручаю вам, ребята. У каждой школы или лицея есть пространство, у некоторых - большое пространство. Если имеется большое пространство, поместите туда животных - около 200-300 кур", - цитирует Мадуро в среду газета El Nacional. По мнению главы государства, эта инициатива поможет обеспечить сельскохозяйственной продукцией школьные столовые.

"Вы сами строите птичий двор, и у каждой школы, у каждого лицея появляется 300 кур", - пояснил президент. "Я уже сказал вице-президенту: давайте достанем миллион кур, чтобы распределить их по лицеям и школам. Это учебная практика", - добавил он.

Как сообщила El Nacional, Мадуро привел школьникам собственный пример. По словам венесуэльского лидера, у него и его супруги Силии Флорес есть небольшой курятник, за которым они ежедневно ухаживают. "Человек развивался, эволюционировал, потому что научился работать руками", - сказал Мадуро. Он поручил министру продовольствия Карлосу Леалю Тельериа помочь учащимся в реализации инициативы.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек. Президент США Дональд Трамп 5 августа подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под блокировку подпали активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.