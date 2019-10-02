США обсуждают со странами Центральной Азии возможность транзита боевой и иной авиации

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждают с государствами Центральной Азии возможность транзитных перелетов через их воздушное пространство американской боевой, разведывательной и иной военной авиации. Об этом сообщил в среду на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, глава Транспортного командования (ТРАНСКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Сухопутных войск Стив Лайонс.

При этом он уточнил, что речь идет о реализуемой под руководством Госдепартамента новой инициативе, дополняющей так называемую северную распределительную сеть (СРС), которую Пентагон активно использовал в сравнительно недавнем прошлом для снабжения своих войск, размещенных в Афганистане. СРС охватывала ряд бывших советских республик. США перебрасывали по ней как личный состав, так и различные грузы. Лайонс подтвердил, что СРС все еще существует и продолжает использоваться ВС США, хотя и в значительно меньшей степени, чем прежде. О новых планах помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер отзывался в сентябре в беседе с репортерами, в которой принимал участие корреспондент ТАСС, как о создании "коридора северного доступа".

"Северная распределительная сеть, о которой вы говорите, была создана... для того, чтобы обеспечить многочисленные варианты, многочисленные способы поддержки войск [США] в Афганистане, а также миссии НАТО там. Эти маршруты доступа, а также все сопряженные с ними физические процессы... все еще существуют и сегодня", - сказал Лайонс. По его словам, "коридор северного доступа" - это более широкая инициатива". "В нее вовлечены те же самые страны. Однако она [данная инициатива] призвана способствовать транзитным перелетам боевых подразделений ВВС, разведывательных самолетов, воздушных заправщиков, других платформ такого рода", - пояснил американский военачальник.

"Мои обсуждения со странами региона показывают, что они очень восприимчивы к этой идее. Безусловно, есть другие политические соображения в регионе, с которыми они [страны Центральной Азии] должны считаться. Так что я бы сказал, что эта работа не завершена <...> Данная работа продолжается, и ей руководит Госдепартамент США", - отметил командующий ТРАНСКОМ.

Его попросили уточнить, жива ли до сих пор СРС, и, если это так, то насколько активно она используется. "Она жива", - ответил генерал. Как он констатировал, "уровень требований" к обеспечению американского воинского контингента в Афганистане теперь "значительно ниже", чем несколько лет назад, поскольку основные боевые части США были выведены из этой южноазиатской страны. "Поэтому уровень активности этих сетей [СРС] намного меньше, чем в прошлом", - добавил Лайонс.

Высказывания помощника госсекретаря США

Между тем Кларк Купер 12 сентября фактически признал, что США стремятся вытеснить Россию из военно-технического сотрудничества с республиками Центральной Азии. Он предупредил, что США планируют проводить такую политику без оглядки на уровень американского военного присутствия в Афганистане и дальнейшее развитие ситуации там.

"Если мы будем смотреть на Афганистан шире, на региональный аспект, то, да, мы изучаем, где будут потенциальные сдвиги в военной концепции применительно к афганским силам безопасности и потенциальные сдвиги в концепции применительно к их [афганцев] способностям в сфере госуправления. Почему? Потому что, как я упомянул, есть страны-партнеры, которые, возможно, не были исторически связаны с США - страны - сателлиты бывшего Советского Союза [имелись в виду бывшие советские республики], с которыми мы работаем, чтобы гарантировать наличие более сплоченного "коридора северного доступа" независимо от того, что произойдет в афганских мирных переговорах или примирении", - заявил дипломат.

"Вероятно, не станет значительно меняться одно: мы будем продолжать двигаться тем же курсом применительно к "коридору северного доступа", чтобы гарантировать, что у них [государств региона] есть потенциал и средства, позволяющие обеспечивать более существенную оперативную совместимость с нами [США], а также уводя их от этих исторических линий снабжения [оружием и военной техникой] с Россией. Дело будет обстоять таким образом независимо от того, куда могут зайти переговоры о примирении [в Афганистане]", - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.