ООН примет меры по запросу России о визовых проблемах со стороны США

ООН, 2 октября. /ТАСС/. ООН изучает официальное письмо Москвы о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры. Об этом заявил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы получили официальное письмо от Российской Федерации относительно визовой ситуации. Мы изучаем его, и мы предпримем соответствующие меры, которые может предпринять секретариат", - сказал он.

Дюжаррик также прокомментировал предложение о переносе заседаний Первого комитета Генассамблеи ООН (по вопросам разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в другой офис организации. "Я не видел никакого официального запроса относительно переноса Первого комитета, но, в любом случае, любое изменение места проведения заседаний комитета - это решение государств - членов", - отметил он.

Целому ряду представителей российской делегации на Генассамблею ООН не выдали американскую визу. Среди них глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также 10 сотрудников МИД РФ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не в США в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителям делегации РФ. Ранее он также отметил, что "реакция Секретариата ООН [на визовые проблемы российской делегации] могла бы быть более внятной".