СМИ: в беспорядках к югу от Багдада погибли пять человек

КАИР, 2 октября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли и около 50 пострадали в среду во время столкновений между протестующими и силами безопасности в провинции Ди-Кар к югу от Багдада. Такие данные приводит телеканал Al Arabiya со ссылкой на местную службу неотложной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что толпа манифестантов прорвала кордоны полиции и устроила погром в управляющем совете провинции в ее административном центре - городе Эн-Насирия (350 км от Багдада). Через некоторое время силовикам удалось оттеснить зачинщиков беспорядков, однако прибывшие на место пожарные расчеты не смогли справиться с огнем и здание полностью выгорело.

В числе погибших - четверо участников акций протеста и один сотрудник правоохранительных органов. Вслед за беспорядками власти провинции ввели комендантский час, который начинает действовать с 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Протестующие в Багдаде, Кербеле, Басре, Эд-Дивании, Эн-Насирии требовали отставки правительства, а в ряде мест, в том числе в столице, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. В течение сегодняшнего дня манифестации вспыхнули с еще большей силой, быстро распространяясь на новые провинции. Участники акций штурмуют и жгут здания провинциальных советов, перекрывают дороги, вступают в ожесточенные стычки с полицейскими, которые для разгона толпы применяют как слезоточивый газ, так и огнестрельное оружие.

По поступавшей информации, министерство связи и коммуникаций распорядилось заблокировать социальные сети и ряд интернет-ресурсов, через которые распространяются призывы к иракцам присоединиться к акциям протеста. Как сообщалось, жертвами беспорядков во вторник стали два человека, 265 пострадали, десятки были задержаны.