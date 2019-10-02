Джонсон намерен приостановить работу парламента с 8 по 14 октября

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен приостановить работу парламента страны с 8 по 14 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду премьерской канцелярией на Дауининг-стрит, 10.

"Премьер-министр последовательно подчеркивал, что намерен представить ряд новых законодательных инициатив в тронной речи (зачитывается монархом на открытии новой сессии парламента - прим. ТАСС). Поэтому он намерен просить [королеву Елизавету II] о том, чтобы текущая сессия парламента была приостановлена вечером 8 октября, а тронная речь состоялась 14 октября", - говорится в документе.

На Даунинг-стрит, 10 подчеркивают, что работа парламента будет прекращена на "минимально возможный срок", чтобы позволить правительству подготовиться к началу новой парламентской сессии и представить свою политическую программу, центральным пунктом которой должны стать подготовка к Brexit, реформа систем образования и здравоохранения, борьба с преступностью и строительство новой транспортной инфраструктуры.

Временная приостановка работы парламента (пророгация) является стандартной процедурой, которая проводится перед открытием новой парламентской сессии и выступления монарха с тронной речью, в которой излагается программа правительства на предстоящий год. В конце августа Джонсон уже объявил о приостановке работы парламента на пять недель (вместо обычных в подобных случаях 7-10 дней) и получил одобрение королевы. Однако Верховный суд страны, рассмотрев доводы противников данного шага, признал это решение незаконным. После этого работа законодательного органа была возобновлена. Суд фактически признал правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера не что иное, как попытку отстранить их от определения хода Brexit.