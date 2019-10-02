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Трамп отметил, что отношения между США и Кипром крепки, как никогда

Американский лидер отметил, что Вашингтон продолжает поддерживать Республику Кипр в ее усилиях по воссоединению острова в качестве двухобщинной федерации

НИКОСИЯ, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что отношения между его страной и Кипром сейчас крепки, как никогда. Об этом глава Белого дома заявил в поздравительном послании народу Кипра, которое он направил президенту республики Никосу Анастасиадису в связи с главным национальным праздником Кипра - Днем независимости, отмечавшимся во вторник.

"От имени Соединенных Штатов Америки я посылаю самые теплые поздравления 1 октября народу Республики Кипр в связи с тем, что вы празднуете 59-ю годовщину независимости вашей страны", - цитирует письмо главы американской администрации департамент печати и информации кипрского правительства, распространивший в среду сообщение о послании президента США. "Отношения Соединенных Штатов с Республикой Кипр сейчас крепче, чем когда бы то ни было, - продолжил Трамп, - И мы продолжаем углублять нашу координацию по ряду вопросов, включая энергетику, борьбу с терроризмом, сотрудничество в сфере безопасности и стабильность в регионе".

Трамп подчеркнул, что "Соединенные Штаты продолжают поддерживать Республику Кипр в ее усилиях по воссоединению острова в качестве двухзональной, двухобщинной федерации". "Мы полагаем, что достижение этого предоставляет для народа Кипра лучший шанс обрести прочный мир", - заявил президент США.

Ранее о поддержке Вашингтоном идеи формирования на Кипре именно такой модели совместного проживания греческой и турецкой общин острова уже неоднократно заявлял госсекретарь США Майкл Помпео. Эту же модель поддерживает и Никосия, о чем Анастасиадис заявил 26 сентября с трибуны 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Теги
СШАКипрТрамп, Дональд
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