Главы Генштаба ВС России и КНШ ВС США признали ценность регулярных контактов

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и новый председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли во время телефонного разговора признали неотъемлемую ценность регулярных контактов с целью предотвращения просчетов. Об этом говорится в кратком письменном заявлении, которое распространила по итогам состоявшегося в среду телефонного разговора Герасимова и Милли официальный представитель КНШ Хейли Симс.

По ее словам, военачальники "обменялись взглядами на вопросы, которые вызывают взаимную обеспокоенность". При этом Герасимов и Милли, который официально возглавил КНШ в понедельник, "признают неотъемлемую ценность регулярных контактов с целью предотвращения просчетов и продвижения транспарентности", отметила Симс.

Оба генерала "условились не предавать огласке конкретные детали своего разговора", добавила она.

В конце июля Сенат Конгресса утвердил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя КНШ. 61-летний Милли с августа 2015 года занимал пост начальника штаба Армии (сухопутных войск) США. Председатель КНШ традиционно назначается в США на двухлетний срок. Милли ранее заявлял, что диалог между военными ведомствами России и США имеет крайне важное значение для снижения риска "непреднамеренной эскалации" и просчетов.