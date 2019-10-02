СМИ: министр обороны Ирака приказал привести войска в состояние полной боеготовности

КАИР, 2 октября. /ТАСС/. Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари отдал в среду приказ привести все воинские подразделения в состояние максимальной боеготовности в связи с происходящими в стране беспорядками. Об этом сообщил телеканал As Sumaria со ссылкой на заявление ведомства.

"Министр обороны распорядился ввести во всех подразделениях состояние повышенной готовности для сохранения суверенитета государства, правительственных учреждений и жизненно важных объектов, а также всех посольств и дипломатических миссий, указав на необходимость проявлять сдержанность", - отмечается в коммюнике.

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Протестующие в Багдаде и других городах требовали отставки кабинета Аделя Абдель Махди, а в ряде мест, в том числе в столице, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. В течение сегодняшнего дня манифестации вспыхнули с еще большей силой, быстро распространяясь на новые провинции. Участники акций штурмуют и жгут здания местных администраций, перекрывают дороги, вступают в стычки с полицейскими, которые для разгона толпы применяют как слезоточивый газ, так и огнестрельное оружие.

Наиболее ожесточенный характер беспорядки приняли в среду в городе Эн-Насирия (350 км к югу от Багдада) - административном центре провинции Ди-Кар. Там протестующие разгромили и сожгли здание провинциального совета, а в результате столкновений с силовиками погибли четверо демонстрантов и один полицейский. Еще 50 человек получили ранения.

Вслед за этим власти ввели в провинции с 20:00 по местному времени (совпадает с московским) комендантский час. На помощь потерявшим контроль над ситуацией силовым структурам в город прибыли элитные подразделения по борьбе с терроризмом.