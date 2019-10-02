Митингующие у офиса президента требуют от Зеленского отказаться от "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Около 2 тыс. граждан провели вечером в среду протестную акцию у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, призывая его не соглашаться на реализацию "формулы Штайнмайера". Как передает с места события корреспондент ТАСС, участники митинга обратились к главе государства с рядом требований, среди которых не допустить "капитуляции" Украины, а также не соглашаться на отведение войск в Донбассе.

К офису Зеленского митингующие пришли от монумента Независимости в центре Киева, где был ранее объявлен официальный сбор участников шествия. Формально организатором акции выступила политическая партия "Демократична сокыра" ("Демократический топор"), однако среди митингующих была и символика политических партий "Европейская солидарность", "Голос", а также ряда националистических организаций.

На столичной площади Независимости протестующие выдвинули ряд требований к украинской власти. Среди них - запретить любые особые правовые режимы, которые ограничивают суверенитет страны или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях, запретить освобождение от ответственности "членов незаконных вооруженных формирований, которые совершили тяжкие преступления на территории Украины".

Кроме того, прозвучало требование запретить избираться в органы власти "всем членам незаконных вооруженных формирований или коллаборационистских администраций", запретить добровольную передачу представителям таких формирований, иностранных войск или "неустановленным боевикам" каких-либо населенных пунктов на территории Украины. Другими требованиями являются запретить образование или существование любых негосударственных или региональных вооруженных формирований в стране, запретить признание выборов в любом формате на территориях страны, которые не находятся под военным или административным контролем Украины.

Ранее аналогичные протестные акции, хотя и менее масштабные, состоялись в ряде регионов и областных центров страны, в том числе в Харькове.

"Формула Штайнмайера"

На состоявшейся во вторник встрече контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал текст с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

Между тем подписание Киевом формулы неоднозначно воспринимается на Украине. Так, две фракции Верховной рады потребовали в среду от министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и главы украинского Генштаба Руслана Хомчака прибыть в парламент для разъяснений по вопросу о формуле предоставления особого статуса Донбассу. Общую позицию высказали парламентские фракции партий "Европейская солидарность" (лидер - бывший президент Украины Петр Порошенко), "Голос" (лидер - певец Святослав Вакарчук).

Выступая в среду в Раде, глава объединения депутатов от партии "Голос" Сергей Рахманин сообщил, что три фракции - "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" согласовали совместное заявление с требованием к президенту Украины лично выступить перед депутатами, чтобы разъяснить свою позицию относительно "дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей".