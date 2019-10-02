Порошенко не знает, предлагал ли Луценко помощь Трампу по делу Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко не знает, предлагал ли бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко помочь президенту США Дональду Трампу провести расследование деятельности экс-вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на самого Порошенко.

Порошенко, по словам телекомпании, заверил, что в бытность президентом Украины не давал указаний Луценко встречаться с адвокатом главы Белого дома Рудольфом Джулиани. "Я об этом ничего не знал", - сказал экс-президент, отвечая на вопрос в Киеве. Джулиани, по словам CNN, говорил, что встречался с Луценко в Нью-Йорке в январе 2019 года и в Варшаве в феврале текущего года.

В интервью "Би-би-си Украина" ранее бывший генпрокурор страны заявил о готовности дать показания в Конгрессе по делу об импичменте в отношении Трампа. Вместе с тем Луценко выразил убеждение об отсутствии оснований проводить на Украине расследование относительно Байдена и его сына. Он подчеркнул, что данный вопрос находится в юрисдикции США.

Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского стал причиной крупного скандала в Вашингтоне, который в итоге послужил поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву.