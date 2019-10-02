Трамп: США поладят с Россией, невзирая на внутриполитические перипетии в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты поладят с Россией, несмотря на все нынешние внутриполитические перипетии в стране. Об этом заявил в среду американский лидер Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.

"С учетом вышесказанного (президент говорил о внутриполитических скандалах в США - прим. ТАСС) было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что она умная", - отметил он, добавив, что "никто не ведет себя так жестко по отношению к России, как Дональд Трамп".

Трамп рассматривает возможность привлечения к судебной ответственности тех лиц в США, которые несут ответственность за распространение в недавнем прошлом утверждений о его связях с Россией. "Я, вероятно, начну крупную судебную тяжбу со многими из тех, кто был причастен к коррумпированному расследованию, касавшемуся выборов 2016 года", - заявил Трамп.

"У меня есть все права поступить таким образом", - убежден руководитель американской администрации. В связи с этим он подверг резкой критике действия тех, кто преднамеренно сеял слухи о связях избирательного штаба Трампа с властями России, посетовав на то, что надуманные обвинения отразились на судьбе многих его сторонников.

"Они разрушили жизни [других] выдуманными обвинениями в том, чего никогда не существовало, - сговоре. Этого никогда не существовало", - заявил Трамп.

При этом он напомнил, что разбирательство, проведенное в США спецпрокурором Робертом Мюллером, доказало неправоту тех, кто обвинял Трампа и сотрудников его избирательной кампании в сговоре с Москвой. "Они ни черта не смогли найти <...> Они не нашли ничего, указывающего на Дональда Трампа и сговор. После двух лет [расследования] и [потраченных на него] $42 млн", - подчеркнул президент.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля текущего года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании, Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.