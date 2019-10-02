На севере Швеции пройдет Арктический форум ЕС

УМЕО /Швеция/, 3 октября. /ТАСС/. Первый Арктический форум ЕС пройдет в городе Умео на севере Швеции 3-4 октября. В четверг здесь же состоится встреча министров иностранных дел Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), на которой Россию представит замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом сообщает канцелярия правительства Швеции.

На Арктический форум приглашены главы МИД стран региона, представители ЕС, муниципальных властей и коренных народов Заполярья, а также исследователи, общественники и бизнесмены. "Основная тема Арктического форума - сближение ЕС с Арктикой и Арктики с Европой. Внимание будет обращено на существующие вызовы, а также потенциал для устойчивого и инновационного развития в регионе. Участники форума также сосредоточатся на международном сотрудничестве, взаимосвязи между климатическими и морскими изменениями, устойчивых инвестициях и коммуникациях в Арктике", - рассказал корреспонденту ТАСС посол Швеции по вопросам Арктики Бьёрн Люрвалл.

Форум организован ЕК и Европейской внешнеполитической службой (EEAS) совместно с МИД Швеции.

"У Евросоюза естественная и важная роль в регионе. Три страны ЕС простираются до Арктического региона, равно как и две страны Европейской экономической зоны. ЕС извлекает пользу из доступа к арктическим ресурсам, а отношения с такими арктическими странами, как США, Канада и Россия, имеют большое стратегическое значение. Непосредственное влияние на страны ЕС оказывают климатические и экологические изменения в Арктике, которые способны фундаментально изменить условия жизни как в самом регионе, так и глобально", - продолжил Люрвалл.

Сессия министров иностранных дел СБЕР

На встрече СБЕР министры обсудят результаты работы за период завершившегося председательства Швеции в Совете (2017-2019 гг.), а также будущее сотрудничество в Баренцевом регионе. Темой председательства Швеции в СБЕР было устойчивое развитие экономики и общественной жизни, борьба за экологию, а также контакты между народами стран региона и гендерное равенство. Теперь Швеция передаст председательство Норвегии. На региональном уровне эстафета перейдет от шведской провинции Вестерботтен к норвежской губернии Финнмарк.

"Есть много вопросов, над которыми еще нужно работать, но мы довольны результатами за последние два года. Сотрудничество вокруг Баренцева моря уникально, а сам регион отличается от остальной Арктики. Здесь проживают 5 млн человек, есть богатая культурная жизнь, инновационные предприятия, ведущие университеты мира. Партнерство охватывает широкий спектр областей, таких как экология, культура, службы спасения, транспорт, здравоохранение и туризм", - пояснил шведский посол.

Конструктивное сотрудничество

По словам дипломата, "сотрудничество с Россией в Арктическом совете и [в рамках] СБЕР в целом носит конструктивный характер". "РФ - важная страна региона, а для противостояния серьезным вызовам в Арктике, в первую очередь, климатическим и экологическим, необходимы общие усилия всех арктических стран и заинтересованных государств за пределами Арктики", - подчеркнул Люрвалл.

Совет Баренцева/ Евроарктического региона учрежден 11 января 1993 года на встрече министров иностранных дел России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя ЕК. Высший орган совета - сессия на уровне министров иностранных дел, которая проводится раз в два года. Председательство на ней ротируется между Норвегией, Финляндией, Россией и Швецией. Помимо этих стран, членами СБЕР являются Дания, Исландия и ЕС, а статус наблюдателей имеют Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания и США.

Мирная Арктика

Шведский посол подчеркнул особый интерес своей страны к вопросам Арктики. "Швеция не только северная, но и арктическая страна, почти треть территории которой находится в арктической зоне. Эта часть страны - не только место для развития базовых отраслей промышленности и инновационных технологий, но еще и родина саамов. Арктика за пределами национальных границ Швеции - важная составная часть прилегающих к королевству регионов, стратегическое значение которых постоянно возрастает. В интересах Швеции сохранять здесь возможности для мирного, стабильного и конструктивного развития и международного сотрудничества", - говорит он.