В Германии отметят годовщину объединения страны

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. ФРГ отмечает в четверг 29-летие объединения страны - День германского единства, который является национальным праздником и нерабочим днем. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония - Анхальт и Тюрингия - вошли в состав Федеративной Республики Германия. Их стали называть новыми землями.

Центральные праздничные мероприятия под девизом "Мужество связывает" проходят в этом году в Киле - административном центре федеральной земли Шлезвиг - Гольштейн. Именно она председательствует сейчас в Бундесрате (палате представителей земель) и по традиции является хозяйкой торжеств. Народный праздник начался в Киле еще накануне. Сегодня в торжественных мероприятиях примут участие представители высшего политического руководства ФРГ, включая президента Франка-Вальтера Штайнмайера и федерального канцлера Ангелу Меркель. В городе пройдут концерты, будут работать многочисленные ларьки с местными кулинарными изысками.

В то же время и Берлин празднует 3 октября по традиции широко. Торжества пройдут на одной из самых красивых и известных улиц города - улице 17 июня. Здесь установлены киоски с напитками, традиционными немецкими сосисками и сладостями, мини-кафе.

Без русских объединение было бы невозможно

Вице-председатель германского Бундестага (парламента ФРГ) Вольфганг Кубикки ранее высказал мнение, что без русских было бы невозможно объединение Германии и жители восточной части ФРГ осознают это в большей степени, чем на западе страны.

"Граждане [бывшей] ГДР знают, что без русских не было бы объединения Германии", - заявил Кубикки в эфире телеканала ZDF. "Именно благодаря нашим русским друзьям случилось так, что не было стрельбы. Люди осознают, что многим обязаны русским в том, что касается объединения", - добавил политик. "Люди [граждане бывшей ГДР] познакомились со многими русскими и имели другое понимание, нежели западные немцы, о том, что Германия причинила России в годы Первой мировой и Второй мировой войны", - считает вице-председатель Бундестага.

"Было огромным достижением, что русская армия без каких-либо инцидентов покинула территорию ГДР", - отметил Кубикки. "Мы должны говорить друг с другом, тогда мы сможем решить проблемы", - считает политик.

Восточные немцы недовольны местом в обществе

Как показали результаты социологического опроса, опубликованного в среду еженедельником Die Zeit, восточные немцы до сих пор недовольны своей ролью в обществе. 70% респондентов из числа жителей новых земель ФРГ считают, что к их мнению сейчас недостаточно прислушиваются. 80% указали на то, что на западе ФРГ не оценивают по достоинству усилия восточных немцев, а 70% заявили, что до падения Берлинской стены они были в большей безопасности, чем сейчас.

58% жителей регионов, которые относились к ГДР, полагают, что в настоящий момент они защищены от "государственного произвола" не лучше, чем во времена социалистического правительства. 52% недовольны тем, как "в ФРГ работает демократия". 41% респондентов полагает, что свобода слова сейчас как минимум на том же уровне, что и во времена существования ГДР. Опрос провел социологический институт Policy Matters среди 1029 жителей пяти земель, которые до падения Берлинской стены входили в состав ГДР.

О дате

Изначально празднование объединения страны планировалось проводить 9 ноября - в день падения Берлинской стены. Однако, от этой идеи было решено отказаться, поскольку дата связана с темным периодом в истории Германии: в 1923 году в этот день был организован Пивной путч (попытка государственного переворота, предпринятая Адольфом Гитлером и генералом Эрихом Людендорфом), а в ночь на 10 ноября 1938 года в десятках городов Германии прошли еврейские погромы, получившие название "Хрустальная ночь". По этой причине для праздника была выбрана другая дата - 3 октября, она связана с фактическим объединением ФРГ и ГДР в 1990 году.

Через 29 лет после объединения, несмотря на все усилия федерального правительства, уровень жизни населения восточных регионов страны уступает уровню западных земель. По мнению специалистов, и в обозримом будущем восточная часть Германии вряд ли сможет догнать западную.