Глава МИД Венгрии посетит празднование 75-летия Победы в Москве в 2020 году

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибудет в следующем году в Москву на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

"9 мая 2015 года на торжествах, посвященных 70-й годовщине Победы, именно я представлял венгерское правительство на праздновании в российской столице. В следующем году я также планирую посетить парад Победы в Москве", - сказал он.

В конце августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что руководители 17 стран уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помощник президента РФ уточнил, что среди подтвердивших свое участие - лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии. Он добавил, что свое участие также подтвердили "многие (лидеры) из стран СНГ".

Ушаков также сообщил, что приглашение на празднование 75-летия Победы будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кроме того, президент России Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа во время их встречи, которая состоялась в японской Осаке на полях саммита G20. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что очень серьезно обдумает это приглашение.