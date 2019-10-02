МИД Венгрии ожидает реальных шагов по решению языкового вопроса на Украине

ТАСС, 3 октября. Украина пока не сделала реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса в стране, несмотря на гибкость новых властей. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

"Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала, только заявления. Мы были бы счастливы, если бы слова украинцев подкреплялись еще и на практике. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер", - сказал министр.

По мнению Сийярто, Украина также готова пойти на изменения в законе о языке. "И, надеюсь, украинские власти внесут необходимые изменения в закон о языке. Думаю, они готовы пойти на этот шаг, поскольку кажутся более гибкими, нежели прежнее руководство", - сообщил он.

На прошлой неделе в интервью телеканалу "Россия-24" Сийярто заявил, что Венгрия считает неприемлемыми законопроекты, ограничивающие права венгерского меньшинства и рассчитывает, что Киев предпримет реальные шаги по возвращению прав венгерскому меньшинству на Украине.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только государственный язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать несоответствующим Конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. В связи с этим Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт также приступил к блокированию проведения заседаний Комиссии Украина - НАТО.