В МИД Великобритании приветствуют подписание "формулы Штайнмайера"

ТАСС, 3 октября. Британский МИД положительно оценивает подписание "формулы Штайнмайера" и считает это одним из шагов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ведомства.

В нем подчеркивается, что "формула Штайнмайера" "открывает путь к предоставлению самоуправляемого статуса" регионам на востоке Украины после проведения местных выборов, и Лондон приветствует этот шаг. Британский МИД также "приветствует заявления правительств Украины и России, подчеркивающие их стремление к достижению мира на востоке Украины", говорится в заявлении.

"Великобритания разделяет мнение украинского правительства о том, что местные выборы на востоке Украины могут состояться только при соответствующих условиях", - приводятся в заявлении слова заместителя главы МИД Великобритании Кристофера Пинчера. Он отметил, что такие условия включают "всеобъемлющее перемирие, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей и представителей СМИ" в указанные регионы.

На состоявшейся во вторник встрече контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал текст с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.