NYT: власти США могут начать сбор образцов ДНК у мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Власти США намерены начать собирать образцы ДНК у мигрантов и просителей убежища для внесения их в базу данных, в которой содержится информация о преступниках. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности США.

По оценке издания, новая мера, если она будет принята, может распространиться примерно на 40 тыс. человек, которые находятся в специальных центрах содержания на территории США. Таким образом, будет значительно расширена база данных, контролируемая Федеральным бюро расследований (ФБР). Ранее, указывает газета, в ней содержались лишь данные о людях, которым как минимум были предъявлены официальные обвинения в совершении преступлений.

NYT отмечает, что процедуре сбора образцов ДНК будут подвергаться в том числе дети, а также те, кто просит убежище на законных основаниях. Издание приводит мнение юристов, которые отмечают, что возможное введение подобной меры вызывает вопросы относительно защиты личных данных мигрантов.

При президенте США Дональде Трампе борьба с нелегалами - пресечение их попыток пробраться в США и депортация тех, кому это удалось, - активизировалась. Еще во время президентской предвыборной кампании в 2016 году он пообещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Глава Белого дома убежден в том, что нелегальные иммигранты являются преступниками.

В октябре прошлого года он пригрозил, что закроет южную границу, если мексиканские власти не остановят идущий через их страну поток мигрантов из государств Центральной Америки. Кроме того, Трамп распорядился направить на помощь пограничникам несколько тысяч военнослужащих.

15 февраля он подписал декларацию о введении режима ЧП на границе с Мексикой. Как рассказал в ходе телефонного брифинга журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, это позволит Трампу получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации США полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.