Бывший и.о. генпрокурора Украины: Байден просил Порошенко уволить Шокина

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден во время своей поездки на Украину в декабре 2015 года лично просил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, инициировавшего расследование в отношении руководства холдинга Burisma, где работал сын Байдена Хантер. Об этом в опубликованном в четверг интервью телеканалу NHK заявил бывший и.о. генпрокурора Украины Юрий Севрук.

"Сразу после визита Байдена Порошенко призвал генерального прокурора подать в отставку, заявив, что у того плохая общественная репутация", - подчеркнул Севрук.

Он также отметил, что после увольнения Шокина "США предоставили финансовую помощь Украине в размере $1 млрд". По словам Севрука, изначально расследование в отношении холдинга Burisma не касалось Хантера Байдена, однако были люди, которые опасались, что оно может затронуть и сына бывшего вице-президента США.

Шокин находился на посту генпрокурора Украины с февраля 2015 по март 2016 года. После его отставки Севрук временно исполнял обязанности генерального прокурора вплоть до мая того же года.

Расследование деятельности Burisma

Хантер Байден в 2014 году вошел в правлении газодобывающей компании Burisma, а Джо Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma.

Burisma Group занимается разведкой, добычей и продажей углеводородов, а также предоставляет сервисные услуги. Бенефициаром группы является Николай Злочевский. В конце 2014 года он покинул Украину после предъявления ему обвинения в незаконном обогащении. Осенью 2016 года с сайта МВД Украины исчезла информация о его розыске по инициативе Генпрокуратуры, а в феврале 2018 года Злочевский вернулся в страну.

Тема расследования в отношении компании Burisma в последнее время фигурирует в контексте телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок, что в свою очередь стало поводом для начала прцоедуры импичмента.

После возникновения скандала Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении сына Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.