Трамп добивался от новых премьеров Великобритании и Австралии помощи по делу Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп добивался от новых премьер-министров Великобритании и Австралии Бориса Джонсона и Скотта Моррисона помощи в том, чтобы доказать несостоятельность расследования вмешательства в американские выборы. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее данным, Трамп поднимал тему приписываемого России вмешательства в выборы президента США 2016 года в телефонных разговорах с главами правительств двух стран летом этого года. Как уточняют источники телекомпании, на протяжении нескольких месяцев до этого глава Белого дома пытался узнать у своих помощников, считают ли они, что Великобритания и Австралия были каким-либо образом причастны к началу расследования, которое проводил спецпрокурор США Роберт Мюллер.

В преддверии телефонных разговоров Трамп якобы дал понять членам своей администрации, что он считает возможным привлечь новых премьеров двух стран к сотрудничеству с министром юстиции США Уильямом Барром. В то же время в разговорах со своими подчиненными он подвергал критике бывших премьер-министров Соединенного Королевства и Австралии Терезу Мэй и Малколма Тёрнбулла, которые, по его словам, способствовали тому, что расследование Мюллера приобрело столь серьезный масштаб.

В конце сентября газета The New York Times сообщала, что Трамп связывался с Моррисоном с целью добиться от него доказательств несостоятельности расследования спецпрокурора Мюллера, однако в материале издания не шло речи о контактах американского лидера с главой британского правительства. По данным газеты, Трамп в телефонной беседе "оказывал давление" на Моррисона, чтобы тот помог Барру собрать информацию относительно обстоятельств, которые стали отправной точкой для расследования Мюллера. При этом, как указывает The New York Times, о том, чтобы провести разговор с австралийским премьером, Трампа попросил сам глава Минюста.

Согласно данным расследования Мюллера, член команды внешнеполитических советников Трампа в период предвыборной кампании Джордж Пападопулос в течение 2016 года взаимодействовал с профессором Лондонской академии дипломатии, входящей в структуру шотландского Стерлингского университета, Джозефом Мифсадом, и гражданкой РФ, которые якобы поддерживали связи с российским руководством. Именно Мифсад, по данным офиса спецпрокурора, сообщил Пападопулосу о якобы имевшемся у россиян компромате на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон - соперницы Трампа на президентских выборах 2016 года. Советник Трампа якобы рассказал об этом австралийскому дипломату, который в свою очередь уведомил ФБР, что послужило причиной для начала расследования спецпрокурора.