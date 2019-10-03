Fox: экс-генпрокурор Украины сообщил адвокату Трампа, что его просили закрыть дело Burisma

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин рассказал адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани на встрече в январе, что его просили закрыть дело в отношении холдинга Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News, в распоряжении которого имеется копия записей, сделанных Джулиани во время беседы с Шокиным.

Эти материалы, по данным телеканала, были переданы в среду в Конгресс генеральным инспектором Госдепартамента.

"Шокин пытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт заявил ему, что расследование нужно вести осторожно. В связи с этим генпрокурор решил ничего не делать", - говорится в записях. В результате расследование было остановлено "из-за страха перед США", написал Джулиани.

Шокин находился на посту генпрокурора Украины с февраля 2015 по март 2016 года. Ранее японский телеканал NHK опубликовал интервью с Юрием Севруком, который временно занимал должность генпрокурора после отставки Шокина. Севрук утверждает, что Байден во время поездки на Украину в декабре 2015 года лично просил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить Шокина в отставку.

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.