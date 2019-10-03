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Мадуро: в ходе визита вице-премьера РФ в Венесуэлу будет заключен ряд соглашений

Юрий Борисов в ближайшие дни посетит Каракас

КАРАКАС, 3 октября. /ТАСС/. Россия и Венесуэла заключат ряд соглашений в экономической, энергетической и технологической сферах во время визита вице-премьера РФ Юрия Борисова в Каракас. Об этом заявил в среду президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"В пятницу и субботу у нас пройдет встреча межправительственной комиссии России и Венесуэлы для заключения соглашений в экономической, энергетической, технологической и финансовой сферах", - сказал он в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Ранее в аппарате российского вице-премьера ТАСС сообщили, что Борисов в ближайшие дни посетит Венесуэлу с рабочим визитом, где 5 октября проведет переговоры в рамках межправительственной комиссии.

На прошлой неделе Мадуро побывал с визитом в России и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Во время встречи российский лидер отметил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, а также выступает за диалог Мадуро с оппозиционными силами. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств на переговорах обсуждали военно-техническое сотрудничество, тема предоставления кредитов Каракасу не поднималась.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБорисов, Юрий Иванович
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