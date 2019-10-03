Президент Индонезии не будет отменять реформы, несмотря на массовые протесты

СИНГАПУР, 3 октября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо не намерен менять курс реформ, необходимых для обеспечения устойчивого развития в современных условиях, несмотря на волну протестов, прокатившихся по крупным городам страны в последние недели. Такую позицию глава государства озвучил в интервью агентству Bloomberg, выдержки из которого опубликованы в четверг.

"Индонезия является демократическим государством, граждане вправе высказывать свое мнение. Но самое главное не допустить анархии, беспорядков, разрушений общественной инфраструктуры", - подчеркнул Видодо. По его словам, "иногда митинги проходят около президентского дворца, а его участников даже приглашают для беседы с президентом".

Он отметил, что "реформы необходимы для обеспечения устойчивого развития в условиях глобального экономического спада, торговых войн".

За последние недели в столице и других крупных городах страны десятки тысяч человек, преимущественно студенты, вышли на улицы с требованием отменить ряд законопроектов. В первую очередь, это поправки в уголовный кодекс, которые, по словам протестующих, приближают республику к шариатскому государству. В частности, предложена уголовная ответственность за однополые связи, аборты, супружескую измену, вступление в интимные связи до брака. Причем все положения закона относятся не только к местным гражданам, но и к иностранцам, находящимся на территории Индонезии. Кроме того, демонстранты требуют отменить реформу антикоррупционного ведомства, которая, в частности, предоставит право его сотрудникам самостоятельно закрывать дела о коррупции. Сейчас это может быть сделано только по решению суда.