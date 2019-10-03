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Власти Таиланда потратят $75 млн на восстановление инфраструктуры после наводнений

Деньги будут взяты из резервного фонда

БАНГКОК, 3 октября. /ТАСС/. Кабинет министров Таиланда выделил около 2,28 млрд батов ($74,5 млн) на ремонт дорог и другой инфраструктуры, поврежденной в результате наводнений, вызванных двумя тропическими штормами в прошлом месяце. Как сообщила в четверг газета Bangkok Post, средства были запрошены министерством транспорта и утверждены на заседании правительства.

Деньги будут взяты из резервного фонда 2019 года, предназначенного для реагирования при чрезвычайных ситуациях. Предполагается ремонт 218 дорог и объектов инфраструктуры в 24 провинциях на севере и северо-востоке страны, пострадавших от наводнения в период с 28 августа по 1 сентября и со 2 по 4 сентября.

Около 1,37 млрд батов ($44,78 млн) из этой суммы будет направлено департаменту автомобильных дорог для ремонта в общей сложности 125 объектов. К ним относятся шесть мостов общей стоимостью 145 млн батов ($4,74 млн) и реализация проекта по устранению и предотвращению оползней в 55 местах, который, как ожидается, обойдется государству в 462 млн батов ($15,10 млн). Вместе с тем департамент сельских дорог получит еще 908 млн батов ($29,68 млн) для ремонта различных объектов. Средства пойдут на ремонт дорог и мостов, а также решение проблем эрозии земель и реализацию проекта системы водоотведения.

Между тем, глава королевского ирригационного департамента Тхонгплю Конгчун отметил, что вода в одной из рек, которая сильно затопила провинцию Убон Ратчатхани более месяца назад, опускается до своего нормального уровня, но люди должны проявлять осторожность. "С уменьшением паводков происходит больше несчастных случаев", - сказал глава Совета инженеров Таиланда Сучатве Сувансават, добавив, что они часто являются результатом невежества.

Специалист призвал жителей деревень проверить крыши и окна, выявить потенциальные трещины в трубах, а также возможные электрические повреждения. По его словам, лучше отключить источник питания, так как сырость может вызвать короткое замыкание. Совет инженеров Таиланда также обратился к коллегам из государственного и частного секторов с просьбой добровольно помочь пострадавшим от наводнения провести осмотры домов. "Мы планируем посетить районы [в Убон Ратчатхани] на следующей неделе, с 9 по 12 октября", - отметил он.

В 32 провинциях Таиланда с 29 августа в результате наводнений были затоплены около 480 тыс. га земель, пострадали более 418 тыс. семей, погибли 33 человека.

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