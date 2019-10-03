Посол США в России Джон Хантсман завершил работу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Посол США Джон Хантсман завершил работу в России и возвращается домой. В ближайшие часы он вылетит в Соединенные Штаты, сообщил ТАСС знакомый с деталями отъезда источник. Каких-либо церемоний в посольстве или аэропорту по случаю отъезда не предусмотрено.

Как ожидается, преемник Хантсмана в скором времени прибудет в Москву, однако его имя пока по-прежнему неизвестно.

Дипломат считает, что последние два года стали самими сложными в отношениях между Москвой и Вашингтоном со времен холодной войны.

"Но мы сохранили линии связи, которые были закрыты, когда я приехал. Мы сохранили посольство, которое, хотя и в меньшем составе, продолжает работать. Наша цель - стабилизировать эти очень важные двусторонние отношения. Мы усердно трудимся ради ее достижения и продолжим эти усилия", - сказал он журналистам после посещения в среду в СИЗО "Лефортово" Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже в пользу США.

Между тем, проблем в отношениях Москвы и Вашингтона остается немало. Как отмечал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, между двумя странами идет настоящая "визовая война", российская дипсобственность в США остается под арестом, численность персонала посольств была значительно сокращена. Обострились разногласия в сфере стратегической стабильности. Однако по ряду других направлений, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, удалось наладить диалог, например, по Сирии и Афганистану.

Хантсман был назначен руководителем дипмиссии США в России в октябре 2017 года. В начале августа 2019 он подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке.