Объекты коалиции США не пострадали при взрывах в "зеленой зоне" Багдада

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Объекты возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не пострадали в результате взрывов в охраняемом районе Багдада (так называемая "зеленая зона"), где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения. Об этом говорится в распространенном в среду вечером сообщении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

"Взрывы в международной зоне расследуются силами безопасности Ирака. Объектам коалиции не нанесено ущерба, - обратили внимание в пресс-службе. - Военнослужащие оставляют за собой право на защиту, коалиция не потерпит нападений на контингент".

При этом США отслеживают сообщения о протестах в Ираке и призывают все стороны к снижению напряженности и отказу от насилия. "Гибель мирных граждан и сотрудников иракских сил безопасности вызывает серьезную озабоченность, - отмечается в сообщении. - Мирные шествия являются основным элементом демократии, но в них не должно быть места насилию".

По данным телеканала Al Arabiya, так называемая "зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев также сообщает как минимум об одном взрыве.

В иракской столице уже второй день продолжаются волнения и беспорядки. Премьер-министр страны Адель Абдель Махди объявил в столице комендантский час, который начинает действовать с 05:00 по местному времени (совпадает с московским).