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Лукашенко и Зеленский встретятся в Житомире

Президенты 4 октября примут участие во II Форуме регионов Белоруссии и Украины

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября совершит рабочий визит на Украину, где примет участие во II Форуме регионов Белоруссии и Украины, который проводится в Житомире. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей", - сказано в сообщении.

Лукашенко также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых лидеры стран "подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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