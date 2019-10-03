Оппозиция в Румынии официально поставила в парламенте вопрос о доверии правительству

БУХАРЕСТ, 3 октября. /ТАСС/. Румынская оппозиция официально поставила в четверг в парламенте вопрос о доверии правительству Социал-демократической партии (СДП) во главе с Виорикой Дэнчилэ. Об этом сообщило агентство Agerpres.

На совместном заседании Палаты депутатов и Сената был зачитан документ под названием "Чтобы перестроить Румынию, правительство Дэнчилэ должно быть срочно отправлено в отставку".

В нем нынешний кабинет назван "правительством потерянных шансов для Румынии" и "самым вредным за последние 30 лет". Ему, в частности, вменяется в вину нехватка в стране автострад и больниц, недоброжелательное отношение к частным инвесторам. "Доверие к румынской экономике падает, в первую очередь, из-за того, что экономическое законодательство меняется почти еженедельно", - указывается в тексте. Инициаторы вотума недоверия указывают, что "после отставки правительства СДП решением является ответственная программа правления, направленная на развитие и модернизацию страны, на реальное процветание каждого румына".

Подписи под документом поставили 237 парламентариев от Национал-либеральной партии, партии "Союз за спасение Румынии", партии "Народное движение", партии "Про-Румыния", Альянса либералов и демократов, Демократического союза венгров Румынии, а также два представителя национальных меньшинств, 4 парламентария СДП и один независимый депутат. Для того, чтобы отправить правительство в отставку, необходимо 233 голоса.

Обсуждение и голосование по вопросу о вотуме недоверия кабинету Дэнчилэ назначено на 10 октября.