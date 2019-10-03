Рада приняла в первом чтении инициативу "Слуги народа" о разделении полномочий мэра Киева

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Верховная рада поддержала в первом чтении один из четырех законопроектов "О столице", согласно которому должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации разделяются. За такую инициативу, предложенную группой депутатов фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", в четверг проголосовали 244 депутата из 226 необходимых.

"Законопроект создает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины. В частности, предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительные органы жителей районов Киева. Предлагается разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации", - сказано в пояснительной записке к документу.

Согласно принятой инициативе, мэр Киева будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

В законопроекте также прописаны некоторые особенности местного самоуправления в Киеве. По мнению авторов документа - группы депутатов от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" во главе с Александром Ткаченко - его принятие "будет обеспечивать надлежащее функционирование органов местного самоуправления и органов исполнительной власти в городе Киеве, создаст эффективный баланс полномочий между представительными и исполнительными органами власти в столице Украины, будет способствовать согласованию государственных интересов и местных интересов территориальной общины города Киева, гарантировать права жителей города на самоуправление относительно возможности самостоятельно решать вопросы местного значения в пределах конституции и законов Украины".

Принятый в первом чтении документ был одним из четырех, предложенных законодателями, причем является альтернативным. Именно он был рекомендован к принятию профильным комитетом Рады. Основным законопроектом "О столице" являлся другой документ - предложенный также группой депутатов от "Слуги народа" во главе с Андреем Клочко. Альтернативные законопроекты по этому вопросу были предложены еще и группой депутатов от фракции партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" во главе с Сергеем Алексеевым и группой депутатов от фракции партии Святослава Вакаручка "Голос" во главе с Андреем Осадчуком. Во время рассмотрения комитетом всех четырех законопроектов присутствовавший на заседании мэр Киева Виталий Кличко предложил отправить все документы на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Поддержанный Радой во втором чтении законопроект будет направлен на подпись председателю парламента и главе государства.

Конфликт центральной и городской власти

Намерения новой власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским разделить полномочия мэра Киева и главы столичной администрации, которые сейчас совмещает один человек - Виталий Кличко, - вызвали конфликт между центральной и столичной властью. Правительство Украины ранее одобрило увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Согласно законодательству, мэр избирается жителями города, а в рамках сложившейся практики он же назначается президентом на пост главы горадминистрации. Кличко заявлял, что "разделение полномочий разрушит самоуправление" в городе. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними, настаивал он.

В результате Кличко подал в суд на правительство Украины, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента страны Андрея Богдана из-за решения об увольнении его с должности главы Киевской городской государственной администрации. В одном из исков Кличко просит признать противоправным представление правительства к президенту от 4 сентября об увольнении и требует отменить соответствующее предложение кабинета министров. Он при этом настаивает на том, что его полномочия как Киевского городского главы, которые должны действовать пять лет, завершаются не ранее, чем 16 ноября 2020 года.

Во втором иске Кличко против Богдана мэр отметил, что руководитель президентского офиса превысил свои полномочия, когда подал в кабинет министров письмо, ставшее основанием для рассмотрения правительством представления на увольнение с должности главы Киевской горгосадминистрации. Такие вопросы, подчеркнул мэр, исключительно относятся к полномочиям президента и правительства. В частности, мэр считает обращение Богдана к правительству о внесении президенту представления об увольнении Кличко с должности главы КГГА противоправным, поскольку оно нарушает конституцию и положение "Об офисе президента Украины".