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Норвегия намерена продолжать добычу нефти в Арктике, несмотря на критику экологов

Глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде призвала найти "баланс между защитой и производством"

УМЕО /Швеция/, 3 октября. /ТАСС/. Разработка Норвегией нефтяных месторождений в Арктике будет продолжаться, хотя это встречает критику со стороны экологических и климатических активистов. Об этом заявила глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде, выступая на первом Арктическом форуме ЕС, организованном Еврокомиссией и Внешнеполитической службой ЕС совместно с МИД Швеции в городе Умео на севере королевства.

"Разработка нефти будет продолжаться вне зависимости от изменений, происходящих в регионе. Добыча нефти безопасными способами очень важна. Стандарты, которые мы устанавливаем, весьма высокие. Я надеюсь, что остальные страны также будут принимать во внимание меняющиеся экологические условия", - отметила она.

"Нужно найти баланс между защитой и производством. Дискуссии только об экономическом росте или об окружающей среде - это не то, что поведет этот регион вперед", - добавила министр.

На форум, который проходит 3-4 октября, приглашены главы МИД правительств северных стран, представители ЕС, арктических регионов и муниципалитетов, гражданского общества, коренных народов, исследователи, предприниматели. Основная тема Арктического форума ЕС - сближение Евросоюза с Арктикой и Арктики - с Европой. Главное внимание будет обращено на существующие вызовы для региона, а также его потенциал для устойчивого и инновационного развития.

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