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Ситуация на Корейском полуострове
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В Японии заявили, что запущенная КНДР баллистическая ракета может пролететь 2,5 тыс. км

В Токио считают, что это была ракета подводных лодок средней дальности

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Япония считает, что КНДР 2 октября провела запуск баллистической ракеты подводных лодок средней дальности, которая способна преодолеть расстояние порядка 2,5 тыс. км. Об этом в четверг заявил журналистам министр обороны Японии Таро Коно.

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"Ракета была запущена под острым углом. В случае запуска по обычной траектории она могла бы пролететь около 2,5 тыс. км. Мы считаем, что это была недавно разработанная ракета подводных лодок средней дальности", - сказал он.

По его словам, она была запущена с моря. Однако министр считает, что для того, чтобы определить, каким образом это было сделано, требуется дополнительный анализ. "Это представляет серьезную угрозу для Японии и международного сообщества", - заключил Коно.

КНДР 2 октября произвела запуск баллистической ракеты подводных лодок "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"), однако точных данных о том, откуда она была запущена - непосредственно с подводной лодки или с погружаемой платформы, - пока нет. На следующий день агентство ЦТАК сообщило, что ракета была запущена под острым углом и не угрожала безопасности соседних стран. По данным Минобороны Японии, она поднялась на высоту 900 км, во время полета разделилась на две части, одна из которых упала в исключительной экономической зоне Японии, пролетев порядка 450 км.

Запуск произошел всего за несколько дней до намеченных на 5 октября консультаций на рабочем уровне между представителями США и КНДР. Международное сообщество осудило действия Пхеньяна, назвав их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Американский президент Дональд Трамп пока никак не отреагировал на запуск.

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ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуострове
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