{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕСПЧ принял в производство обращение КС Армении по делу Роберта Кочаряна

Конституционный суд Армении обратился в ЕСПЧ за получением консультативного мнения

ЕРЕВАН, 3 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял в производство обращение Конституционного суда Армении по делу арестованного бывшего президента страны Роберта Кочаряна для получения консультативного мнения. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы КС страны.

На эту тему

"ЕСПЧ 2 октября принял в производство обращение Конституционного суда Армении по делам, принятым к рассмотрению на основании заявлений второго президента Армении Роберта Кочаряна и суда первой инстанции Еревана. Конституционный суд обратился в ЕСПЧ за получением консультативного мнения", - говорится в сообщении КС.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.

Теги
АрменияКочарян, Роберт Седракович
Brexit
Джонсон призвал Брюссель к гибкости по Brexit, пригрозив выходом из ЕС без сделки
Согласно новому плану Лондона, после переходного периода Северная Ирландия на четыре года останется в составе единого рынка ЕС, однако покинет европейский таможенный союз
Читать полностью