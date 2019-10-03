ЕСПЧ принял в производство обращение КС Армении по делу Роберта Кочаряна

ЕРЕВАН, 3 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял в производство обращение Конституционного суда Армении по делу арестованного бывшего президента страны Роберта Кочаряна для получения консультативного мнения. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы КС страны.

"ЕСПЧ 2 октября принял в производство обращение Конституционного суда Армении по делам, принятым к рассмотрению на основании заявлений второго президента Армении Роберта Кочаряна и суда первой инстанции Еревана. Конституционный суд обратился в ЕСПЧ за получением консультативного мнения", - говорится в сообщении КС.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.