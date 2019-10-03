Порошенко не явился на очередной допрос в Госбюро расследований Украины

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился в четверг на допрос в Государственное бюро расследований для дачи показаний по делу о незаконном пересечении госграницы. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова.

"Петр Порошенко был вызван сегодня в Государственное бюро расследований на 10:00 мск для допроса по уголовному делу, которое касается возможной организации незаконной переправки через государственную границу Украины лиц с использованием заведомо поддельных документов. Он на допрос не явился", - сказала она журналистам в эфире телеканала "Наш".

По словам пресс-секретаря Госбюро, адвокат Порошенко пояснил его неявку работой в Верховной раде. Иванова также добавила, что бюро будет готовить новую повестку о вызове на допрос экс-президента.

Порошенко уже неоднократно пропускал допросы в Госбюро, мотивируя свое отсутствие занятостью в Верховной раде и другими причинами. Директор Госбюро Роман Труба ранее выразил мнение, что экс-президент не является на допросы по сомнительным причинам, и подчеркнул, что Порошенко в любом случае придется ходить на допросы с января 2020 года, когда вступит в силу закон Украины об отмене депутатской неприкосновенности.

После поражения Петра Порошенко на президентских выборах весной 2019 года против него было заведено более десятка уголовных дел. Экс-президент, в частности, подозревается в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти. Также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии правящего большинства в Верховной раде.