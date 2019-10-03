СМИ: встреча Нетаньяху и Либермана по формированию коалиции завершилась безрезультатно

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Переговоры по формированию правительственной коалиции по итогам выборов 17 сентября между премьер-министром и главой партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху и лидером партии "Наш дом - Израиль" (НДИ), бывшим министром обороны Авигдором Либерманом завершились в четверг безрезультатно. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan .

"На встрече не было достигнуто никакого прорыва", - цитирует радиостанция заявление представителей "Ликуд". По ее данным, в ходе переговоров, которые продолжались около часа, Либерман повторил свой призыв к формированию по итогам выборов правительства единства с участием "Ликуд", блока центристских партий "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба израильской армии Бени Ганца и НДИ без включения представителей ультраортодоксальных партий.

"Ликуд" на коалиционных переговорах выступает от блока 4 правых и ультраортодоксальных партий, которые контролируют 55 мест из 120 в Кнессете (парламенте) 22-го созыва. НДИ по итогам выборов получила 8 кресел в однопалатном парламенте. Ранее закончились безрезультатно несколько раундов переговоров по формированию правительства между представителями "Ликуд" и "Кахоль-Лаван".

25 сентября президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 17 сентября. Премьеру по закону отведено 42 дня на то, чтобы заручиться поддержкой 61 из 120 депутатов для формирования устойчивого правительства. Если Нетаньяху не удастся в отведенный срок сформировать коалицию, это право президент может передать Ганцу, у которого будет на создание правительства 28 дней. В случае неудачи в формировании кабинета Израиль пойдет уже на вторые повторные выборы, а участки для голосования в стране откроются в третий раз за 12 месяцев.