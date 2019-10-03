МИД Белоруссии подтвердил перенос визита Федерики Могерини в Минск

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. МИД Белоруссии подтвердил перенос визита Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Минск, запланированный на 4-5 октября, а также мероприятия по программе "Восточное партнерство", в эти дни. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Подтверждаем перенос визита Федерики Могерини в Минск [4-5 октября], а также мероприятия по программе "Восточное партнерство", - сказал Глаз. Он также отметил, что решение принято после консультаций с принимающей стороной.

В четверг представитель внешнеполитической службы ЕС сообщил, что глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини отложила визит в Белоруссию для участия в мероприятии по программе "Восточное партнерство".

Ранее сообщалось, что в Минске 4-5 октября состоится мероприятие высокого уровня по линии инициативы "Восточное партнерство". Главной темой предстоящего мероприятия станет будущее "Восточного партнерства". Планировалась, что Могерини 4 октября встретится с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, а 5-го октября - с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Не исключалось, что при участии Могерини могло состояться подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Белоруссией и ЕС. Лукашенко 23 сентября одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с Европейским союзом. Ранее пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса сообщила, что глава МИД отменил визит в Минск, так как европейское ведомство по иностранным делам отозвало визит на высоком уровне в столицу Белоруссии.

Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.